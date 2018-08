A PSP, entidade responsável pela gestão operacional do 112, nega que exista uma situação de caos no atendimento das chamadas de emergência e desmente as informações publicadas pelo jornal i esta terça-feira.

Uma notícia do jornal i indica que mais de 170 chamadas para o 112 ficaram sem resposta, no domingo, dia 5, e que há chamadas que ficam 15 a 20 minutos em espera.

A publicação avança ainda que para as madrugadas dos próximos três dias apenas estão escalados três operacionais para o Centro Operacional Sul, que serve os distritos de Santarém, Portalegre, Évora, Faro, Beja, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Setúbal.

Numa nota de esclarecimento enviada para as redações ao início da tarde, a Direção Nacional da PSP desmente as informações noticiadas pelo jornal i.

“Não existe qualquer situação de caos no funcionamento do número de emergência 112, nem no seu atendimento”, afirma a PSP, acrescentando que “o tempo médio de resposta a chamadas no domingo, dia 05.08.18, foi de 53 segundos e o maior tempo de espera para atendimento foi de 4,5 minutos”.

As autoridades acrescentam que “no sistema de funcionamento do 112 não há chamadas sem resposta”, e esclarecem que, “ao contrário do referido pelo jornal I, para as próximas 4.ª, 5.ª e 6.ª feira (8, 9 e 10 de agosto,) estão escalados 5 operadores para o turno 00h00 – 08h00 e não apenas 3”.