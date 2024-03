Nas rotas do Mediterrâneo Central (para a Itália), entre janeiro e fevereiro, existiu um recuo de 70%, tendo sido impedidas 4.315 entradas, seguido pelos Balcãs Ocidentais (-65%, 3.049)

As maiores subidas, por seu lado, observaram-se nas rotas de África Ocidental (541%, para as 12.092) e do Mediterrâneo Oriental (para a Grécia, nomeadamente), com mais 117% totalizando 9.150 entradas irregulares.

Os três principais países de origem dos migrantes que tentam entrar irregularmente na UE são o Mali, a Síria e o Afeganistão.

A Frontex destaca ainda que as travessias por mar são as mais perigosas, com a Organização Internacional das Migrações a indicar terem já sido dados como desaparecidas no Mediterrâneo 255 pessoas, desde o início de 2024, na sua maioria no Mediterrâneo Central.