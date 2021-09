Com o número de avistamentos de ursos a aumentar, as autoridades estão com a esperança de que uma música de rock ajude as pessoas a ficarem mais seguras.

Será que o rock'n'roll pode ajudar a prevenir ataques de ursos? De acordo com o The Guardian, uma região japonesa está com essa esperança — tanto que encomendou "um hino de advertência" para que os residentes fiquem mais seguros destes mamíferos plantígrados de grande porte. A nação nipónica não é alheia à visita dos ursos e os seus avistamentos são comuns um pouco por todo o Japão. Todavia, no norte rural país, verificou-se agora um pico de casos. E, para fazer face a eventuais encontros inoportunos, o município de Iwate encomendou uma canção de rock que fará eco em toda a região para ajudar a prevenir fatalidades. A faixa foi escrita e protagonizada por um par de rockeiros sexagenários e, ao mesmo tempo que tenta espantar os ursos, oferece conselhos como atuar em caso de um encontro inusitado — "nunca vire as costas e corra" ou "fingir que estás morto não funciona" são as frases que podem ouvir. À agência France-Press (AFP), Yuuzen Taguchi, um dos autores da canção, de 69 anos, confessou que estas sugestões resultaram dos ensinamentos de histórias que ouviu quando era criança e da ocasião em que o próprio deu de caras com um animal. "Quando um salta na tua direção é muito assustador", disse. "Uma pessoa quer correr e fugir, mas os meus avós disseram-me há anos que quando encontras um urso, não viras as costas, recuas devagar", completou. De acordo com o The Guardian, só em 2020 foram contabilizados mais de 3.300 avistamentos de ursos em Iwate. Três anos antes, em 2017, o número era 700. As autoridades esperam que a canção — que vai estar a tocar nos centros comerciais locais à beira de uma estrada até 31 de outubro — ensine as pessoas a ficarem mais seguras. O compositor da música, Kaoru Toudou, de 61 anos, disse que a escreveu originalmente como sendo uma de canção de blues. Mas Taguchi, que tem tocado em bandas nos últimos 50 anos, deu-lhe uma reviravolta rock. "Diz-se que os ursos são criaturas tímidas, por isso penso que se alguém ouvisse a canção em campo aberto iria fugir", disse Toudou. "Este é o poder do rock'n'roll".