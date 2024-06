Aconteceu esta segunda-feira a leitura do acórdão do processo de 13 elementos dos “casuals” (adeptos violentos afetos à claque No Name Boys do Benfica), acusados por violação de um menor de 16 anos, adepto do Benfica, por publicar fotos da claque nas redes sociais e por ter amigos sportinguistas.

Quatro dos elementos foram condenados a penas entre sete e nove anos de prisão e a pagar 24 mil euros à vítima.

Segundo a CNN Portugal, outros quatro arguidos foram condenados e penas suspensas e cinco foram absolvidos.

Os arguidos também respondem por crimes de roubos, agressões e detenção de arma proibida. Em causa estão três episódios que ocorreram em abril de 2022, sempre junto ao Estádio da Luz e antes ou depois de jogos de futebol.