Depois do ioga nu, o fenómeno dos desportos naturistas chega agora ao golfe, um desporto que muitas vezes tem um código rígido de vestuário. Neste caso também há inflexibilidade, para jogar tem que se estar nu.

Existem cerca de 40 mil campos de golfe no mundo. No entanto, não é todos os dias que os fãs do desporto encontram um campo onde podem jogar sem roupa.

De acordo com o Daily Mail, o La Jenny, é o único sítio no mundo onde os golfistas o podem fazer. A cerca de 60 quilómetros de Bordéus, o campo de golfe é exclusivo para nudistas e tem feito sucesso entre aqueles que o visitam. No entanto, este campo de golfe não tem os habituais 18 buracos, mas apenas seis.

Apesar de vários jogadores gastarem centenas de euros em sapatos de golfe, um dos aspetos mais mencionados entre as críticas positivas, é a sensação de liberdade que sentem ao jogar sem nada abaixo do tornozelo, ou acima.

Um comentário feito na plataforma Tripadvisor diz: "O campo de golfe é um sítio fabuloso. É apenas para naturistas e gostámos muito de jogar nus e descalços, apesar de não sentirmos que tenha melhorado a qualidade de jogo! Ainda jogámos no green de inverno mas mesmo assim, foi muito divertido. No final, ainda bebemos um copo no terraço do club house."

No entanto, no La Jenny, não basta chegar, tirar a roupa e jogar. O campo de golfe é aberto apenas para aqueles que se encontram hospedados no resort onde este está inserido. É 100% naturista, tem uma floresta, uma praia, e até mesmo lojas e restaurantes.

Para praticar o desporto, estar nu é obrigatório, desde que o tempo assim o permita. A primeira aula de introdução é gratuita e a partir daí, os preços começam nos 3€ e vão até aos 250€.

Este ano, o resort abre no último fim-de-semana de Março e permanece operacional até ao último fim-de-semana de Setembro.