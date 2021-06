"Estamos na fase terminal, espero eu, em termos de internamento hospitalar. O Noah vai de facto ter alta clínica hoje", confirmou Eugénia André, diretora clínica no Hospital de Castelo Branco, em declarações à comunicação social.

Noah "está ótimo" e apresenta um "ótimo relacionamento familiar".

"Durante estes dois dias brincou e fez a sua vida normal e está clinicamente bem para ter alta", adiantou a responsável clínica.

Pediatra, psicólogos e a agente social reuniram hoje e esta equipa multidisciplinar fez um plano de acompanhamento do menor e da família do ponto de vista social e também psicológico, avançou Eugénia Andrade.

Eugénia André disse que criança "já leva todas as suas consultas para o acompanhamento futuro" e destacou ainda o ótimo relacionamento do pequeno Noah com os pais e a irmã.

O coordenador da Polícia Judiciária da Guarda adiantou este fim de semana que, apesar de a investigação ainda estar em fase inicial, não há até ao momento indicação da intervenção de terceiros no desaparecimento da criança.

De acordo com o jornal Público, José Monteiro, coordenador da Polícia Judiciária da Guarda, afirmou que, apesar de a investigação ainda ser embrionária, para já, não há indicação da intervenção de terceiros no desaparecimento de Noah, pelo que terá sido um desaparecimento espontâneo.

Além disso, também não haverá indícios de negligência por parte dos pais, mas, segundo o coordenador da PJ, tal terá de ser avaliado pelo Ministério Público.

A Polícia Judiciária continua, de momento, a investigar o desaparecimento da criança.

José Monteiro adiantou ainda à publicação que no que reporta aos indícios encontrados até ao momento, é possível dizer que a cadela terá acompanhado o menino e que só o deixou porque Noah terá passado por um pequeno buraco numa vedação. “Há indícios que o animal tentou passar e forçar abertura, mas não conseguiu”, afirmou o coordenador da PJ. Assim, o animal terá ficado no último local onde esteve com a criança e foi aí que foi encontrado na quarta-feira à noite. Terá também sido depois de passar a vedação que o menino terá tirado a t-shirt e continuado a andar.

Depois de uma operação de busca em larga escala, o menino foi encontrado na quinta-feira da semana passada, pouco antes das 20:00, num "setor de busca que foi alargado", a quatro quilómetros de casa em linha reta, ainda na zona de Proença-a-Velha, mas muito próximo da povoação de Medelim.

Noah tinha desaparecido na quarta-feira da casa dos pais, situada a cerca de 1,5 quilómetros do núcleo central da localidade de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, e esteve desaparecido durante mais de 30 horas. Existindo a possibilidade de que tenha percorrido uma distância de 10 quilómetros, segundo informou o responsável das operações de busca, numa declaração aos jornalistas.