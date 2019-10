"Depois de todas as discussões (...), fiquei espantado. Este tipo de decisão revela muita coragem da parte da Academia Sueca", declarou aos jornalistas que o esperavam em frente à sua residência, em Chaville, na região de Paris, França.

Autor controverso, nomeadamente devido às suas posições pró-sérvias, Peter Handke defendeu, ao longo da carreira, que se deveria "eliminar" o Nobel da Literatura, que classificava de "falsa canonização" que "não oferece nada aos leitores".

“O Ladrão de Frutas”, o mais recente romance de Peter Handke, deverá sair em Portugal no próximo ano, disse também hoje à Lusa o editor Francisco Vale, da Relógio d'Água.

O autor austríaco tem dois títulos editados na Relógio d’Água, "A Dor Do Chinês” e “A Angústia do Guarda-redes Antes do Penalty”, e Francisco Vale, que está “a ultimar as negociações”, conta editar, “no próximo ano”, o mais recente romance do escritor, “O Ladrão de Frutas”.

Romancista, dramaturgo, poeta, realizador, o escritor austríaco Peter Handke, que venceu hoje o Nobel da Literatura 2019, chegou a definir-se como um prosador para quem "não escrever é muito importante", como disse à Lusa em 2009, numa das suas presenças em Lisboa.