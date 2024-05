“Muitos dos políticos, em particular os republicanos, há anos que travam uma guerra contra as nossas universidades. Não gostam do facto de ensinarmos os nossos alunos a pensar um pouco mais por si próprios [porque] quando o fazem, normalmente saem com uma posição diferente daquela que alguns dos políticos conservadores gostariam que tivessem”, afirmou hoje em Londres.

No entanto, o economista e professor em Columbia, Nova Iorque, lembrou durante um evento da Associação de Imprensa Estrangeira que muita da investigação científica que deu origem a avanços na medicina e na tecnologia foi feita em universidades.

“O presidente da Câmara [dos Representantes, Mike] Johnson, foi aos degraus da Universidade de Columbia há uns dias e disse que o presidente da universidade deveria demitir-se. É uma interferência na liberdade académica, algo que não vemos desde as audiências da Comissão das Atividades Antiamericanas [lideradas por] McCarthy nos anos 1950”, alertou.

Stiglitz, que se encontra em Londres a promover o livro “The Road to Freedom: Economics and the Good Society” (“O Caminho para a Liberdade: A Economia e a Sociedade Positiva”, em tradução livre), enfatizou que este é um tema que aborda na obra.

“Um dos pontos importantes que defendo no livro é que, para que o nosso sistema funcione, precisamos de controlos e equilíbrios no nosso sistema. E um dos pesos e contrapesos é a liberdade académica, universidades independentes, que olham para o que o governo está a fazer e o criticam”, vincou.

A manifestação pró-Palestina que estava a acontecer na Universidade de Columbia terminou na terça-feira com a polícia a invadir um prédio administrativo, que havia sido ocupado pelos manifestantes, e a realizar dezenas de detenções.

Num comunicado, um porta-voz de Columbia afirmou que os polícias da cidade de Nova Iorque entraram no ‘campus’ depois de o estabelecimento de ensino superior ter solicitado ajuda.

A polícia entrou noutros campus nos Estados Unidos nas últimas duas semanas, levando a confrontos e mais de 1.000 detenções.