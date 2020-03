Os despachos, assinados pelo ministro da Administração da Interna, Eduardo Cabrita, foram hoje publicados, tendo os novos diretores nacionais da ANEPC iniciado funções em 1 de março e o PSD já questionou estas designações em regime de substituição sem recurso a concurso público.

Eduardo Cabrita designou Ana Cristina Gomes para o cargo de diretora nacional de Administração de Recursos da ANEPC e José António Gil Oliveira para as funções de diretor nacional de Prevenção e Gestão de Riscos da ANEPC.

Nos despachos, o ministro da Administração Interna destaca “a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação” dos dois novos diretores da ANEPC e justifica estas designações com a reestruturação da organização interna da Proteção Civil após a entrada em vigor da nova lei orgânica em maio de 2019.

Segundo os despachos, Ana Cristina Gomes era chefe de gabinete do presidente da ANEPC desde outubro de 2019 e foi anteriormente técnica especialista no gabinete do ministro da Administração Interna.