Na circular, assinada por Manuel Carvalho e dirigida a todos os profissionais da ULS, lê-se que, por despacho de hoje, do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra D’Almeida, foram designados para exercer funções no Conselho de Administração da ULS da Região de Leiria o enfermeiro diretor Paulo Pereira Lopes e as vogais executivas Filipa Alves Esperança e Neusa Magalhães.

Catarina Faria (diretora clínica para a área dos cuidados de saúde hospitalares) e Denise Cunha Velho (diretora clínica para a área de cuidados de saúde primários), ambas reconduzidas, completam o Conselho de Administração.

O despacho produz efeitos desde hoje.

Numa mensagem de cessação de funções, o ex-presidente da ULS, Licínio de Carvalho, afirmou que terminou hoje o seu mandato por decisão da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantindo que o Conselho de Administração sai de “consciência tranquila, com sentimento de dever cumprido”.

Agradecendo a todos os que acompanharam nesta missão, Licínio de Carvalho adiantou que servir o SNS “foi uma grande honra e uma enorme responsabilidade”.

“Honra que sempre procurámos enobrecer, responsabilidade que sempre assumimos independentemente dos custos” pessoais, familiares, sociais, laborais e profissionais inerentes, acrescentou.

No sábado, a Lusa noticiou que o Conselho de Administração da ULS da Região de Leiria foi demitido pelo Ministério da Saúde.

Nesse dia, a Direção Executiva do SNS fez saber que “procedeu a mudanças em alguns conselhos de administração de ULS de acordo com novas estratégias e abordagens de gestão”.

O médico Manuel Carvalho foi até há cerca de um mês coordenador da Unidade de Saúde Familiar de Santiago, nos Marrazes, concelho de Leiria.

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.