O montante deverá ser aplicado até 2027 através do Programa Oceanos para o Desenvolvimento em Moçambique, lançado na segunda-feira em Maputo.

Segundo o embaixador da Noruega, o objetivo é partilhar experiências com Moçambique, visando, entre outros, o desenvolvimento de capacidades e competências para aplicação eficaz da fiscalização e governança, promoção do desenvolvimento sustentável do setor privado e criação de empregos e economias inclusivas.

“A experiência norueguesa em desenvolver a economia azul é o pano de fundo. Temos uma experiência considerável e não é possível copiar tudo isso em Moçambique, mas é certo que temos uma experiência relevante”, disse Haakon Gram-Johannssen, embaixador da Noruega em Moçambique.

Para a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas de Moçambique, o Programa Oceanos para o Desenvolvimento vai contribuir para o uso sustentável dos recursos marinhos no país e, por isso, importa tirar “o máximo proveito” da experiência da Noruega.

“Nós temos a possibilidade de chegar a patamares muito elevados se soubermos fazer uma melhor exploração desses recursos, mas tal tem de ser de forma sustentável”, concluiu Lídia Cardoso.

O programa vai abranger todas as províncias costeiras de Moçambique, avançou a governante.