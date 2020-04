O número de mortes por dia causadas pela covid-19 sofreu uma ligeira redução face à contagem de sexta-feira, em que os Estados Unidos da América tinham ultrapassado, pela primeira vez, as duas mil mortes no espaço de 24 horas (2.108), segundo a mais recente contagem desta instituição do ensino superior de Baltimore, estado de Maryland.

O número total de mortes nos Estados Unidos é agora de 20.506, sendo o país do mundo com mais vítimas mortais causadas pela covid-19.

Os Estados Unidos são também, de longe, o país com mais casos confirmados, tendo ultrapassado, na sexta-feira, o meio milhão de pessoas infetadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.