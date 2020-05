"A Liga Portugal foi informada pela NOS da sua intenção em não renovar, no final da próxima época, o contrato de patrocinador principal e naming sponsor da sua principal competição, a Liga NOS, atualmente em vigor até final de junho de 2021".

É desta forma que começa o comunicado publicado no site da Liga Portuguesa de Futebol Profissional em que é anunciada a separação daquele que, daqui a sensivelmente um ano, "será o naming sponsor exclusivo mais longo da história da I Liga, com um contrato que se iniciou em 2014".

Na nota, não é dada nenhuma razão para a não renovação do contrato, como aconteceu em 2017 em que ambas as partes "com enorme agrado" prolongaram a ligação entre a NOS e I Liga, no primeiro mandato de Pedro Proença à frente da Liga.

A imprensa desportiva aponta, aliás, que será o segundo mandato de Proença um dos problemas em cima da mesa, com a NOS a não perdoar ao ex-árbitro a carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitando a sua influência para fossem transmitidos em sinal aberto os restantes 90 jogos da I Liga, que tem reinício a 3 de junho, depois da interrupção devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus e que levou a que a operadora suspendesse os pagamentos ao organismo.