Ajudam igualmente com a alimentação. “Temos o serviço de refeições, duas por dias, que tem por base numa listagem, do programa Radar (programa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de sinalização de idosos) e os nossos meios de contacto através de atividades nossas, de idosos em situação de isolamento ou com pouca mobilidade. Ascende às três mil pessoas”, descreve. É uma ação que “permitiu entrar na casa das pessoas e entender as suas necessidades”, refere.

Até à data, servem “1000 refeições diárias a um universo de 500 idosos”. Mas o número tem crescido, “todos os dias”, entre “30 a 40” novos casos. “Há idosos que não se aperceberam que está a funcionar e continuam a vir à rua comprar o pão e a fruta. E outros que dizem que, por agora, ainda não necessitam”.

A limpeza de bancos, praças, ruas, corrimões e a porta da funerária

Aproxima-se dos funcionários da Junta e dos bombeiros que limpam as ruas. José Mascarenhas lidera as operações. É encarregado da Junta de Freguesia (JF) dos Olivais, departamento de Higiene Urbana. “De 2ª feira a sábado, desinfetamos bancos, corrimões, praças, zonas comercias. A população, por vezes, pede para limpar às suas portas e distribuímos desinfetante pelas lojas que podem estar abertas”, explica. Fizeram-no à porta da funerária de Adelino Matinas. “Estamos abertos”, adianta o sócio-gerente.

Em relação à ação de limpeza, os Olivais foram pioneiros em Lisboa. “Produzimos desinfetante, nos nossos estaleiros, uma solução recomendada pela DGS sem perigo de toxicidade. Temos capacidade de recursos técnicos, operacionais e logísticos”, assegura Rute Lima, presidente da JF dos Olivais.

“A desinfestação de espaços públicos e auxílio a pessoas” obriga “ao esforço e empenho dos funcionários” que “estão expostos ao risco”. São “trabalhos na linha da frente que não podem deixar de ser feitos”, sublinha.

A utilização do carro de bombeiros de Cabo Ruivo “permite desinfetar as ruas com maior abrangência, em locais prioritários, ruas e vias pedonais”. Todo o aparato na rua “gera, na população, confiança” e “configura um alerta máximo para as pessoas: por favor, não saiam de casa. Não podem”, avisa.