Esta matéria não estava originalmente no calendário dos trabalhos da Comissão previstos para hoje, mas acabou por ser introduzida dada a necessidade de conciliar agendas, de acordo com o presidente da entidade, Alexandre Quintanilha.

O Conselho Geral Independente (CGI) indigitou Luísa Maria Coelho Ribeiro para membro do Conselho de Administração da RTP para o mandato 2021-2023, anunciou o órgão, no dia 01 de setembro.

"Tendo Ana Isabel dos Santos Dias renunciado ao cargo de vogal do Conselho de Administração da RTP, por motivos pessoais, o CGI, nos termos do artigo 11.º dos Estatutos da RTP, aprovados pela Lei n.º 39/2014, de 9 de julho, escolheu e, após parecer prévio e vinculativo do Ministério das Finanças, indigitou para membro do Conselho de Administração da RTP para o mandato 2021-2023, Luísa Maria Coelho Ribeiro, como vogal responsável pela área financeira", lê-se no comunicado.

Luísa Ribeiro é executiva ao nível do Conselho de Administração de várias empresas com presença internacional, com mais de 25 anos de experiência nas áreas financeira e jurídica, nomeadamente na banca, telecomunicações, media, tecnologias de informação e capital de risco.

Doutorada em Finanças, pela Faculdade de Economia do Porto, conduziu a investigação fundamental sobre a evolução dos modelos de negócio da indústria de televisão, incluindo o impacto das plataformas digitais, de acordo com o seu o seu currículo.

No seu mestrado em Ciências Empresariais, Luísa Ribeiro estudou o setor, desenvolvendo a sua tese sobre a indústria da televisão por cabo.

Luísa Ribeiro substitui Ana Dias Fonseca, que no final de junho renunciou ao cargo por "razões pessoais".

A Cofina divulgou na terça-feira que Ana Dias iria substituir Alda Delgado, na sua Comissão Executiva.

No final de março, o CGI tinha anunciado que Nicolau Santos, ex-presidente da Lusa, e o administrador da RTP Hugo Figueiredo eram os nomes escolhidos para integrar o novo Conselho de Administração da RTP.

Em 27 de abril, o CGI indigitou a nova administração da RTP.