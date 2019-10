Segundo nota da editora, nesta biografia Andrew Roberts, professor no King’s College e na Universidade de Stanford, recorreu “a mais de 40 fontes históricas inéditas, incluindo os diários privados do Rei Jorge VI, pai da atual monarca”.

Churchill esteve à frente do Governo britânico de 1940 a 1945, e de 1951 a 1955, tendo sido o primeiro chefe do Governo de Isabel II, reconhecido pelo seu esforço na II Grande Guerra (!939-1845).

Segundo a editora, a obra refere Churchil como um homem “machista, [que] não queria que as mulheres votassem, [com] desdém aristocrático para com as opiniões dos outros, [e com] amor pelo Império Britânico”.