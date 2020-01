A “Proudly Portugal” (Orgulhosamente Portugal) surge com um objetivo simples: mostrar o potencial do país como um destino LGBTI de referência.

“Temos um potencial enorme e queremos tornar Portugal num dos cinco países de referência para visitar, viver e investir”, explicou Carlos Sanches Ruivo, presidente da Variações, durante a apresentação.

O mote da campanha que ganha agora vida com o apoio do Turismo de Portugal partiu da experiência daqueles que visitaram Portugal no passado, e que descreveram o país pelas suas pessoas, pela segurança, pela beleza, e pela hospitalidade.

Na apresentação da campanha, esteve presente a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que defendeu que a oferta turística do país é suficientemente elástica, com “vários Portugal” e, por isso, faz todo o sentido “acarinhar este público” e apoiar a campanha.

“Este é um mercado que tem vindo a crescer, com elevado poder de compra e com um nível de educação muito elevado, e Portugal tem uma oferta muito adequada a este mercado”, explicou a secretária de Estado.