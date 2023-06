A data foi avançada pelo presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), Ribau Esteves, durante a apresentação da Busway, o novo concessionário de Transportes Públicos Intermunicipais.

Os pormenores da operação, que resulta de uma concessão adjudicada à empresa Nateev Express, do grupo israelita Afifi, serão divulgados numa sessão a ter lugar a 11 de julho.

No âmbito do contrato assinado com a empresa israelita, a CIRA vai pagar cerca de 1,2 milhões de euros por ano para comparticipar os encargos do novo operador, que irá assegurar o serviço durante os próximos cinco anos.

Ribau Esteves referiu que se trata de uma mudança “muito complexa”, porque representa “a chegada de um novo operador que vem substituir um velho operador que aqui está há dezenas de anos”, deixando uma palavra de agradecimento ao grupo Transdev por “todo o trabalho que ainda fez e faz” no território.

A Busway irá assegurar os transportes municipais e intermunicipais nos 11 municípios da CIRA, excetuando o concelho de Aveiro, onde os transportes municipais continuarão a ser assegurados pela Aveirobus/Transdev.

“Há um trabalho de inter-relação no interesse dos dois operadores e dos cidadãos para que se faça essa boa ligação da rede Busway e da rede Aveirobus”, adiantou Ribau Esteves, que também é presidente da Câmara de Aveiro.

Na ocasião, o presidente executivo do grupo Afifi, Afif Afifi, disse que a empresa vai dar trabalho a 150 pessoas, entre os quais 120 condutores. O empresário israelita adiantou ainda que este é o primeiro negócio do grupo Afifi no setor dos transportes públicos em Portugal, onde já têm investimentos imobiliários e se preparam para investir no setor do turismo e hoteleiro.