Anabela Leitão Cabral Ferreira, que exercia até agora funções na secção criminal como juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Lisboa, foi designada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e vai substituir Margarida Blasco, que deixou a Inspeção-Geral da Administração Interna em maio deste ano, estando o cargo a ser desempenhado até agora interinamente pelo subinspetor da IGAI Paulo Ferreira.

A nova “polícia dos polícias” é licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra na área de ciências jurídico–económicas e ‘master of Public and International Law’ na Universidade de Melbourne, na Austrália, além de ter uma pós-graduação em contencioso administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa e o curso de Direito e Ambiente em Ação, no Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Uma nota do MAI refere que Anabela Cabral Ferreira desempenhou funções como juíza de direito desde 1990, com colocações no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, Círculo Judicial de Cascais e Juízo Central Criminal de Cascais, tendo também ocupado o cargo de juíza coordenadora para os juízos criminais, centrais e locais, do município de Cascais.

A nova IGAI passou também por Timor Leste, onde foi formadora, e chefe do gabinete do secretário de Estado da Administração Judiciária, entre 13 de agosto de 2004 e 13 de março de 2005, num Governo PSD e CDS-PP.

A IGAI tem como missão assegurar as funções de auditoria, inspeção e fiscalização de todas as entidades, serviços e organismos tutelados pelo Ministério da Administração Interna.