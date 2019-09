Com uma área total de cerca de 2.400 metros quadrados, o espaço atrairá também pessoas ao mercado 31 de janeiro, que se encontra no piso inferior, segundo a Câmara de Lisboa.

No comunicado, a autarquia relembra que a empreitada de adaptação do edifício se iniciou em novembro de 2018, em articulação com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e o município de Lisboa.

Na terça-feira, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, vão visitar o novo espaço no Saldanha, pelas 11:00.

De acordo com a Câmara de Lisboa, atualmente, existem 56 Lojas do Cidadão no país, tendo 20 sido abertas durante a atual legislatura.