A estrutura, que “assegura a travessia em Belém entre o edifício do novo Museu Nacional dos Coches e a zona ribeirinha”, sobre a avenida da Índia, a linha férrea e a avenida Brasília, conta com rampas nos acessos em terra e rio, e é “acessível a pessoas com mobilidade condicionada”, lê-se no comunicado divulgado ao final da tarde de hoje.

“Na madrugada de 2 para 3 de setembro, vai ser efetuado o desmantelamento da antiga passagem superior existente, propriedade da Câmara de Lisboa”, pode ler-se no comunicado.

A operação de remoção ocupará duas noites e vai levar “ao condicionamento de trânsito no local”, além de impedir, para já, a colocação de uma plataforma elevatória para cadeiras de rodas, no acesso à estação ferroviária, só possível após a demolição da estrutura antiga.

Também o elevador só entrará em funcionamento após essa demolição, momento em que “começará a ser construída a rede subterrânea de infraestruturas necessárias à ativação” do equipamento.

O museu nacional passará agora a ter uma ligação inclusiva à zona ribeirinha, destaca a DGPC, depois de, em 2018, o então ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, ter garantido que a ponte estaria concluída até junho desse ano.