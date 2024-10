A Universidade da capital portuguesa trabalha estes programas através de várias iniciativas ao longo do ano. O SAPO24 revela algumas dessas.

Neste que é o Dia mundial da Saúde Mental, o tema deste ano da Nova SBE é 'É tempo de priorizar a saúde mental no local de trabalho', onde é destacada a importância de cuidar dos funcionários que apoiam os estudantes diariamente, além de conscientizar os futuros profissionais sobre o valor da saúde mental no ambiente de trabalho. Hoje o evento é organizado em colaboração com várias equipas da Nova SBE, clubes de alunos/as e a Câmara Municipal de Cascais, e inclui um workshop sobre Promoção e Prevenção sobre Juventude & Saúde Mental.

Estes eventos são dedicados à promoção do bem-estar na comunidade escolar. Trata-se de uma semana inteira dedicada às quatro dimensões que compõem o conceito de well-being: pessoal, profissional, mental e física. Criada em 2019, a iniciativa faz parte do programa de atividades que acompanham o percurso do aluno, disponibilizado pela escola em várias vertentes (académica, integração social, saúde, carreira e preparação para o mercado de trabalho), e que se estende ao público em geral, com a oportunidade de todos/as poderem participar nas várias atividades que promovem um estilo de vida saudável. Integra vários workshops promovidos por ativista, professores, psiquiatras, psicoterapeutas e outros especialistas.

Quebrar tabus com a Nova SBE Student Union

Esta iniciativa traz discussões aprofundadas sobre temas essenciais relacionados com a saúde mental e bem-estar, moderadas pela equipa de bem-estar da Nova SBE e conduzidas por especialistas em saúde mental. Temas como luto, consumo de drogas, violência no namoro são abordados em episódios de podcast com o objetivo de desmistificar os temas.

Workshops de bem-estar

Focados no desenvolvimento pessoal, abertos a todos os estudantes, estes workshops ajudam a elevar a consciencialização sobre saúde mental e promovem o autodesenvolvimento. Os estudantes também têm a oportunidade de encontrar colegas com desafios semelhantes, ampliando as suas redes de apoio.

Além destes, a Nova SBE tem ainda Embaixadores de bem-estar, nomeadamente estudantes voluntários que promovem a consciencialização sobre saúde mental e oferece apoio entre pares no campus, atuando como ligação entre os estudantes e a equipa de bem-estar da Nova SBE; Grupos de apoio, espaços onde a interação entre os pares pode promover crescimento pessoal e alívio de stress; Sessões de psicologia individuais, que estão disponíveis para estudantes que precisam de suporte personalizado;

Conselheiro estudantil, que oferece apoio individualizado a estudantes de grupos prioritários ou em risco, como estudantes com Necessidades Educativas Especiais ou PALOP ajudando-os a desenvolver planos de sucesso académico e pessoal e ainda um workshop, Ensinar para incluir, destinado a sensibilizar professores sobre as necessidades de estudantes com necessidades educativas especiais.

Mais que estes programas, a Nova SBE diz-se a "caminhar cada vez mais para uma estratégia mais abrangente com foco na prevenção".

Um exemplo é o papel ativo da Nova SBE Student Union e dos clubes estudantis, que enriquecem a experiência no campus através de iniciativas como feiras de voluntariado e eventos de integração:

Discovery Weeks: atividades que facilitam o networking entre pares e a integração desde o início do percurso académico, criando uma forte comunidade. Na Discovery Week os estudos são convidados a participar em iniciativas onde partilham as suas experiências com os seus pares.

New at Nova: apoia a adaptação dos novos alunos à vida universitária, promovendo a integração social e académica.

Programa de tutoria: promove o sucesso académico e ajuda os estudantes a desenvolver técnicas de estudo eficazes através de sessões de tutoria.