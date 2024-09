Cristina Pedra sublinhou que o executivo municipal (PSD/CDS-PP) canalizou seis milhões de euros para o Departamento de Cultura em 2024, o que representa 4,5% do orçamento do município.

“É um orçamento recorde [para a cultura]”, afirmou a autarca no decurso da cerimónia de abertura da nova temporada artística do Teatro Municipal Baltazar Dias, que decorreu no exterior do edifício, localizado no centro da capital madeirense.

Para além dos espetáculos agendados, Cristina Pedra destacou algumas “novidades”, nomeadamente duas ações de formação, uma para 30 artistas, com base num projeto em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II e a Fundação Calouste Gulbenkian, outra, também para 30 pessoas, âmbito da produção artística, orientada em conjunto com o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

A nova temporada do Teatro Municipal Baltazar Dias, que arrancou hoje, prossegue sábado e domingo com o espetáculo de dança “Filho da Terra”, da autoria da Suavamarelo Associação Cultural, que volta a atuar nos dias 11, 12 e 13 de setembro.

Para este mês, está também agendado o espetáculo “Eletric Miles”, da autoria de Rafael Andrade, um tributo ao jazz-rock (18 de setembro); a peça de teatro “Vamos para Bremen”, criada a partir de “Os Músicos da Cidade de Bremen” dos irmãos Grimm, a cargo do grupo Medusa Material (20 e 21 de setembro); um espetáculo de dança com Diana Niepce (27 e 28 de setembro) e ainda o concerto “Ensemble Milontan”, com direção artística de Mikotaj Lewkowicz.

Em outubro, destaca-se, entre outros, o “I Encontro Internacional de Teatro e Comunidade e Artes Participativas”, promovido pela Associação Olho.te, de 2 a 4; o “Festival de Marionetas e Outras Formas Animais”, de 10 a 12, e o “Encontro de Cultura: Acessibilidade, Mediação e Territórios Públicos”, de 24 a 27.

Já em novembro, os eventos em destaque são o “Madeira Piano Fest”, no dia 18; o “Image Play – International Vídeo Art Festival”, de 7 a 8, e o “Festival Internacional de Bandolins da Madeira”, nos dias 15 e 16.

Em dezembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe a exposição “Mesas de Natal com Bordado Madeira, de 12 de dezembro a 5 de janeiro, e também o “Concerto de Fim de Ano”, da Orquestra Clássica da Madeira, no dia 28 de dezembro.

Janeiro de 2025 arranca com o “Concerto de Ano Novo”, também da Orquestra Clássica da Madeira, no dia 01, sendo de destacar o espetáculo “Fado Funchal”, de 16 a 19, e ainda o espetáculo de dança e teatro “Matagal”, de Eduardo Breda, a 11 de janeiro.

Para fevereiro estão agendados seis eventos, com destaque para as “IV Jornadas do Teatro Municipal Baltazar Dias”, no dia 27.

“O mote para a temporada artística é ‘todos os caminhos vão dar ao Baltazar Dias’”, afirmou Sandra Nóbrega, diretora do teatro e do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, para logo reforçar: “Nós queremos que esta casa, que é a casa maior da cultura, seja a casa de todos os artistas, mas também de toda a comunidade”.