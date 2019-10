Faz hoje precisamente um ano que António Vitorino, ex-ministro português (1995-1997) e ex-comissário europeu (1999-2004), assumiu a direção-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM) para um mandato de cinco anos para que foi eleito em junho de 2018.

Em janeiro passado, numa intervenção num seminário em Lisboa, Vitorino identificou sete grandes crises que concentravam então as atenções da organização internacional. Hoje, numa entrevista à Lusa, alguns meses depois dessas declarações, o diretor-geral da OIM afirmou que “nenhuma delas se extinguiu” e que surgiram “novas crises”.

“Hoje o número seria nove. O que significa que nos obriga a uma reflexão muito séria sobre estas crises. (…) A duração média das crises vai sendo cada vez mais extensa e alargada. Isso exige uma mobilização da comunidade internacional, dos países doadores, mas também dos países onde essas crises ocorrem, para tentar minorar o sofrimento das pessoas. E essa é a nossa grande preocupação, é minorar o sofrimento das pessoas que estão nessas condições”, afirmou António Vitorino.

A par das crises identificadas então em Lisboa, entre as quais constavam, por exemplo, os refugiados da minoria muçulmana rohingya no Bangladesh e em Myanmar (antiga Birmânia), os vários milhões de pessoas que saíram da Venezuela ou os fluxos migratórios registados na zona do Mediterrâneo, o diretor-geral da OIM acrescentou agora as recentes situações resultantes de fenómenos climáticos extremos, nomeadamente o ciclone Idai em Moçambique e o furacão Dorian nas Bahamas.