As vítimas foram assistidas por 10 operacionais dos Bombeiros do Marco de Canaveses, apoiados por cinco ambulâncias daquela corporação e transportadas para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

O alerta foi registado às 07:34 e o acidente aconteceu na variante à EN 211, no sentido Penafiel-Marco de Canaveses.

Nas operações de socorro participaram ainda uma ambulância dos Bombeiros de Amarante, uma ambulância dos Bombeiros de Vila Meã e a equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.