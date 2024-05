Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, lembrou que a "decisão tinha sido dificultada até hoje pela Vinci", e reconhece que "é a mais adequada" mas quer "saber quais foram as contrapartidas dadas pelo Governo à Vinci".

"Sabemos que é a opção mais adequada, mas sabemos que não é a opção da ANA, acrescentou levantado nova questão acerca das "garantias dadas à dona da ANA acerca da terceira travessia do Rio Tejo". "Queremos saber qual foi a negociação feita com a ANA. - rematou.

António Filipe, do PCP, disse esperar "que a prioridade seja a construção do novo aeroporto e não o alargamento do Humberto Delgado", anunciado hoje e que considerou "não ser um bom sinal. É uma inversão de prioridades, se significar o protelamento da construção do novo aeroporto". O lider comunista questiona ainda: "Qual será o acordo com a vinci?"

O PAN afirma que os relatórios ambientais estão ultrapassados. O PAN defende que dá entrada de um requerimento para as entidades que possam esclarecer a construção que afeta uma das maiores bacias de água doce e o ruído para as populações."

O líder parlamentar do PSD, que falou no parlamento ainda durante a apresentação do Governo na residência oficial do primeiro-ministro, respondeu in locco às primeiras reações da oposição, em particular a Pedro Nuno Santos.

"É uma obrigação que a concessionária tem de fazer as obras no Aeroporto Humberto Delgado. O Governo determina que essas obras devem começar já" portanto, sublinha que a "oposição critica agora o que sempre defendeu."

"Pedro Nuno Santos não decidiu fazer o aeroporto de Alcochete. Determinou aeroportos em todas as localizações possíveis."

Paulo Núncio, do CDS, congratulou-se com a "decisão histórica. Finalmente o Governo tomou a decisão. Mostra sinais de que está a governar."

O porta-voz do Livre, Tui Tavares, afirmou concordar com a solução, mas deixou o aviso de que os terrenos que depois se libertarem na Portela, em Lisboa, não deverão servir para a especulação, mas para contribuírem para a resolução da crise da habitação e para a transição energética.