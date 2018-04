A imprensa estatal síria retratou-se e anunciou que não aconteceu qualquer ataque na madrugada desta terça-feira, 17 de abril, na província de Homs, retificando assim uma informação anterior de que a defesa antiaérea havia interceptado mísseis.

"Um falso alerta relacionado com uma violação do espaço aéreo durante a noite acionou as sirenes da defesa antiaérea", afirmou a agência oficial síria SANA, que citou uma fonte militar. "Não aconteceu um ataque externo contra a Síria", completou a agência.

Esta correção surge depois de, esta madrugada, a televisão estatal ter avançado que as defesas antiaéreas do país estavam a responder a uma "nova agressão", abatendo mísseis na área da Homs, no centro da Síria. Os Estados Unidos recusaram prontamente esta acusação.

A imprensa síria, dirigida pelo governo, detalhou à data que o alvo do ataque foi a base aérea Shayrat, em Homs.

Este caso ocorre dias depois de os EUA; o Reino Unido e a França terem realizado ataques aéreos contra alegadas instalações de armas químicas na Síria.

Estes ataques foram justificados como sendo uma retaliação por um alegado ataque com armas químicas atribuído ao governo sírio.