“O terror continua em Kiev com ataques aéreos. Os terroristas estão desesperados e atacam a capital quase sem parar”, indicou a administração militar, em relatório, no qual sublinhou que este é o sexto ataque aéreo contra a capital ucraniana em seis dias.

De acordo com os responsáveis, as forças russas usaram uma combinação de ‘drones’ (veículos aéreos não tripulados) explosivos Shahed, de fabrico iraniano, lançados de “diferentes direções”, e mísseis de cruzeiro disparados por aviões, a partir do mar Cáspio.

Até ao momento, não há informação sobre possíveis vítimas.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, indicou não terem sido realizadas chamadas para os serviços médicos durante ou após o ataque durante a madrugada.

O relatório diário do Estado-Maior ucraniano referiu que as defesas aéreas ucranianas abateram 15 mísseis de cruzeiro e 18 ‘drones’ Shahed.

A Rússia tem aumentado a intensidade e a frequência dos ataques com ‘drones’ e mísseis à capital ucraniana desde finais de abril.

Embora os sistemas de defesa ocidentais que a Ucrânia tem instalados em Kiev derrubem quase a totalidade dos projéteis, várias pessoas morreram nos últimos dias devido à queda de destroços na sequência das interceções.

As forças ucranianas disseram acreditar que, com estes ataques, Moscovo quer desmoralizar a população e esgotar as munições dos sistemas antiaéreos ucranianos.

Kiev tenta convencer os aliados a enviar mais sistemas de mísseis Patriot para defender melhor o território dos ataques aéreos.