O Novo Banco reduziu o número de trabalhadores em 608 no ano passado, segundo as contas de 2017 hoje divulgadas. No final de 2017, o banco tinha 5.488 trabalhadores, menos 608 do que os 6.096 do final de 2016.

