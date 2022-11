“Encontrei um presbitério com características e potencialidade únicas, padres que sabem e sentem a unidade com o seu bispo, por ela rezam e se empenham, mesmo que custe. Padres que servem com elevado espírito de missão. Encontrei pessoas com um grande amor à Igreja e generosidade no apostolado, leigos formados e muito capazes nos diversos campos da pastoral”, escreveu o prelado numa mensagem dirigida à diocese do Porto.

Armando Esteves Domingues, que deve entrar na sua nova diocese em janeiro de 2023, assegurou que parte “animado e com renovada esperança no presente e no futuro”.

“Deus ainda quer fazer grandes coisas connosco e não obstante nós. Como sempre, não escolhi nem nunca escolheria diocese. Por isso, parto livre, disponível e encantado com o que me esperará”, acrescentou o novo bispo de Angra.

Por seu turno, o bispo do Porto, Manuel Linda, sublinhou, numa mensagem publicada no site da diocese, que Armando Esteves Domingues “trabalhou zelosa e dedicadamente nesta diocese do Porto, a ponto de suscitar em todos a máxima consideração e estima”.

“Para nós, este é um momento de forte perda. Não obstante, também nos sentimos felizes porque reconhecemos ao senhor D. Armando aptidão para governar essa simpática Diocese e sabemos bem das suas capacidades de diálogo, escuta, competência pastoral e zelo apostólico”, escreveu o bispo do Porto, sublinhando o “traço sinodal que [o novo bispo de Angra] deixou no Porto, a vontade de intentar novas formas de organização paroquial, mormente por intermédio das ‘unidades pastorais’, o incentivo a uma pastoral de unidade e conjunto, o relevo concedido ao ecumenismo e a valorização do papel da mulher e dos jovens”

Um “bispo novo para tempos novos” é como Manuel Linda classifica Armando Esteves Domingues, de 65 anos, natural de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, e que agora vai ocupar o lugar que estava vago desde setembro de 2021, quando o anterior titular da diocese de Angra, João Lavrador, foi nomeado bispo de Viana do Castelo.

Segundo o portal Igreja Açores, o prelado “será o 40.º bispo de Angra”.

Armando Esteves Domingues foi ordenado padre em 3 de janeiro de 1982 e bispo em 16 de dezembro de 2018.

“No seio da Conferência Episcopal Portuguesa, é presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização, bem como membro da Comissão Laicado e Família”, adianta a nota.