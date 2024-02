“Foi com satisfação que recebemos hoje a notícia de que o novo Centro de Saúde de Azeitão vai abrir já na próxima segunda-feira, porque se trata de uma reivindicação antiga da população”, disse André Martins, salientando que o equipamento foi construído no âmbito de uma parceria do município com o Ministério da Saúde.

Lembrando que a autarquia entregou o edifício, já concluído, à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em 30 de novembro do ano passado, André Martins disse esperar que, “efetivamente, a partir de segunda-feira, estejam criadas todas as condições para que a população de Azeitão possa finalmente ter acesso a cuidados de saúde”.

De acordo com o autarca setubalense, o novo equipamento vai substituir o atual Centro de Saúde de Azeitão, que funciona numa vivenda sem condições para garantir os necessários cuidados de saúde primários à população.

O presidente da Câmara Municipal de Setúbal referiu ainda que, além do investimento realizado pela administração central no novo Centro de Saúde, no valor global de cerca de dois milhões de euros, a autarquia, não só cedeu o terreno como ainda gastou, aproximadamente, outros dois milhões de euros, na elaboração de projetos da especialidade, lançamento dos concursos, acessibilidades, arranjos exteriores e acompanhamento da obra.