O general Joaquim Nunes Borrego tomou hoje posse como chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), para um mandato de três anos, numa curta cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

O general Nunes Borrego, piloto-aviador, foi empossado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, perante o primeiro-ministro, António Costa, os ministros da Defesa Nacional, Gomes Cravinho, e da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Vítor Gomes.

A deputada Teresa Caeiro, em representação da Assembleia da República, o anterior CEMFA, Manuel Teixeira Rolo, a secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto, o chefe do Estado-Maior do Exército e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, também assistiram à posse.

O Conselho de Ministros aprovou a proposta de nomeação do novo CEMFA no dia 31 de janeiro e o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas anunciou na segunda-feira que aceitou a proposta.

Nunes Borrego, que sucede ao general Manuel Teixeira Rolo, chefiava desde setembro de 2016, o Comando Aéreo da Força Aérea Portuguesa (FAP).

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros então divulgado, foi ouvido o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, após consulta ao Conselho Superior da Força Aérea, através do ministro da Defesa Nacional.

Manuel Nunes Borrego nasceu em 14 de setembro de 1960, em Pinhel, ingressando na Academia da Força Aérea em 1979, onde concluiu a licenciatura em Ciências Militares Aeronáuticas em 1983.

Do seu currículo consta uma colocação na EURONATO na Base Aérea de Sheppard, nos EUA, onde foi piloto instrutor e avaliador. Desempenhou funções em várias esquadras e foi oficial de operações e comandante de esquadra.

Em 2008 foi colocado como comandante da Base Aérea n.º 5, requalificando-se na aeronave F-16 OCU e foi promovido a oficial general em 2010, sendo colocado na Academia da Força Aérea nas funções de 2.º comandante, altura em que assumiu funções de chefe de gabinete do então chefe do Estado-Maior da Força Aérea.

O tenente-general Nunes Borrego esteve à frente do programa de alienação de aeronaves F-16, em 2016, sendo promovido a tenente-general em 24 de setembro desse ano, data em que assumiu o Comando Aéreo.