Como exemplos, o arquiteto vai mostrar algumas das suas propostas mais recentes, como um projeto residencial na Bélgica, uma cooperativa de habitação em Inglaterra e dois blocos de habitação social no México.

A segunda conferência decorre a 06 de maio e terá como protagonista o arquiteto espanhol Roger Tudó, que, em parceria com David Lorente, Josep Ricart e Xavier Ros, fundou o atelier Harquitectes.

Roger Tudó vai introduzir o conceito de “arquitetura sem estatuto” através de uma série de projetos com programas, escalas e complexidades variáveis, que estes autores têm vindo a desenvolver na Catalunha.

O terceiro evento do ano terá lugar no dia 28 de outubro e vai centrar-se na transformação e realização do edificado preexistente, como edifícios e infraestruturas.

A arquiteta convidada é Barbara Buser, fundadora do atelier suíço Denkstatt em parceria com Max Honegger, que vai apresentar a sua abordagem estratégica e concreta às estruturas preexistentes e examinar o papel dos arquitetos como mediadores em processos complexos de transformação.

O ano encerra com um diálogo sobre o pensamento crítico e agendas editoriais, com especial atenção dada às publicações impressas: revistas e livros da especialidade.

Os convidados desta conferência, marcada para 25 de novembro, são a arquiteta Maria Giudici, fundadora da Black Square, e atual editora da coleção AA Files, e Moisés Puente, editor da revista 2G e fundador da Puente Editores, que vão apresentar a sua arquitetura em papel e revelar as suas posições críticas sobre o estado atual da edição e da arquitetura na Europa.