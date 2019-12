"Vamos trabalhar naturalmente para que elas [condições dos postos] sejam melhoradas, porque não só os militares têm que ter condições de trabalho, como também as pessoas que nos visitam têm que se sentir bem. E, as condições de habitabilidade passam também por aí. Trabalharemos, como disse, para melhorar essas condições e estou seguro que o comando da guarda e o próprio Governo darão esse apoio para conseguirmos essas condições", sustentou.

Já sobre o eventual encerramento de alguns postos da GNR no território, o novo comandante esclareceu que não tem qualquer informação nesse sentido: "Parece-me que não seja uma urgência da parte do comando da guarda".

O coronel Albino Tavares é natural da localidade do Pisão-Coja (Arganil). Em 1991, ingressou nos quadros permanentes da GNR.

Ao longo da sua carreira profissional, desempenhou diversas funções, tendo sido comandante do Destacamento Territorial da Covilhã.

Foi também assessor do Comandante Operacional da GNR, assessor do presidente da Autoridade Nacional Proteção Civil, segundo Comandante Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, comandante do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, comandante do Destacamento Territorial da Lousã, instrutor na Escola da GNR - Grupo de Instrução de Aveiro e comandante do Subdestacamento Fiscal de Olhão.