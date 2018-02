O presidente da Agência para o Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, Fernando Barros, tinha apontado 19 de fevereiro como a data para começar a testar o novo material circulante que faz parte do plano de mobilidade do vale do rio Tua e que inclui viagens de comboio turísticas e para a população local, entre Mirandela e a Brunheda, e de barco, entre a Brunheda e o Tua, na albufeira da nova barragem.

Segundo disse hoje à Lusa, para começar os ensaios faltava a “autorização especial de circulação” que foi emitida, na sexta-feira, depois de uma reunião entre a secretaria de Estado das Infraestruturas e a Agência, a responsável local pela execução das contrapartidas pela construção da barragem.

Com esta autorização especial destinada exclusivamente a testar o material, “depende agora do operador dar início” ao processo, que deverá prolongar-se por vários dias, de acordo com Fernando Barros.

O operador turístico a quem foi subconcessionado o plano de mobilidade é Mário Ferreira, empresário conhecido pelos passeios de barco no rio Douro, que apresentou há quase um ano o projeto que tem para o Tua.

A EDP disponibilizou dez milhões de euros para este projeto entregues ao empresário que tem pronto todo o equipamento, nomeadamente barcos e comboio, assim como infraestruturas que incluem a reparação da linha.

O regresso do comboio chegou a ser anunciado para o verão de 2017, mas ainda não há acordo sobre quem vai ficar responsável pela manutenção da linha, o que têm impedido o avanço do projeto no terreno.

O presidente da agência, Fernando Barros, disse hoje à Lusa que as entidades envolvidas estão “a trabalhar para se tentar encontrar a solução global” o mais rapidamente possível e reafirmou que espera que o acordo seja alcançado ainda durante o seu mandato à frente daquele organismo e que termina em “março/abril”.