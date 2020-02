“A PSP tem todos os meios de que precisa para cumprir a sua missão, obviamente que a questão das viaturas é um ponto crítico que procuraremos junto com a tutela ultrapassar. Temos efetivamente uma taxa de inoperacionalidade demasiado elevada das viaturas policiais”, disse aos jornalistas o superintendente-chefe Manuel Augusto Magina da Silva, no final da sua tomada de posse no Ministério da Administração Interna, em Lisboa

O novo diretor da Polícia de Segurança Pública sublinhou que “obviamente” gostaria de ter mais meios, nomeadamente viaturas, armamento e material de proteção, mas a sua “obrigação e função é fazer o melhor possível” com o que tem.

Sobre a admissão este ano de 1.000 novos agentes para a PSP, anunciado pelo ministro da Administração Interna, Magina da Silva considerou ser “um número muito interessante”, ressalvado que, neste momento, as saídas de polícias para a pré-aposentação estão limitadas às entradas.

No seu discurso de tomada de posse, muito voltado para dentro da instituição, Magina da Silva apontou “quatro eixos estratégicos principais” para a direção que agora lidera, designadamente “liderança, motivação e comunicação”, “capacitação técnica, física e logística”, “proximidade, visibilidade e reatividade” e “imagem institucional”.