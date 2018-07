O novo diretor do jornal Público, Manuel Carvalho, escolheu Amílcar Correia, Ana Sá Lopes e David Pontes para subdiretores, que se juntam a Tiago Luz Pedro, que se mantém neste cargo, informou hoje fonte ligada ao processo.

A mesma fonte disse à agência Lusa que estes foram os nomes que o novo diretor indicou ao Conselho de Redação do jornal.

Amílcar Correia já era editor executivo do Público, enquanto Ana Sá Lopes fez parte da equipa fundadora da publicação, tendo estado recentemente na direção do diário I e do semanário Sol.

Por seu lado, David Pontes, que já foi diretor-adjunto da Lusa e estava agora no grupo Global Media, regressa também ao Público, chegou a fazer parte da direção.

O jornalista Manuel Carvalho é o novo diretor do Público, em substituição de David Dinis.

O anterior diretor do jornal, David Dinis, demitiu-se na sequência do despedimento do diretor-adjunto Diogo Queiroz de Andrade.

A direção do Público era liderada por David Dinis e, além de Diogo Queiroz de Andrade, integrava Tiago Luz Pedro e Vítor Costa, que também apresentaram a sua demissão.

Contudo, Tiago Luz Pedro vai manter-se no cargo.

O Conselho de Administração do Público é presidido por Ângelo Paupério, tendo como vogais Cláudia Azevedo e Cristina Soares.

O diário é detido pela Sonaecom.