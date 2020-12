O presidente do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, já fez saber que o Programa do Governo, a submeter ao parlamento, vai ter em atenção o programa eleitoral do PSD, em parceria com as outras duas forças políticas que formam o novo Governo dos Açores, CDS-PP e PPM.

O PS venceu as eleições legislativas regionais no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com o Iniciativa Liberal (IL).