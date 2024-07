O recém-nomeado presidente do INEM, Vítor Almeida, já não deverá assumir as funções para que foi convidado depois de não ter obtido do Ministério da Saúde luz verde para as condi~\oes que apresentou para exercer o cargo. Segundo avança o JN, uma das condições estará relacionada com o tema dos helicópteros de emergência médica, cujo contrato por ajuste direto cpode vir a ser chumbado pelo Tribunal de Contas.

Vítor Almeida é médico no Hospital de Viseu e tem um percurso de largos anos na emergência médica, nomeadmente como médico de helicóptero do INEM e coordenador do serviço noturno. Concorreu por três vezes ao concurso público para a liderança do INEM, tendo sido convidado para o lugar pela ministra Ana Paula Martins por 60 dias, em regime de substituição, prazo após o qual seria aberto um novo concurso junto da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).