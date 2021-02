“Representando um investimento conjunto de mais de 20 milhões de euros nos próximos três anos, este novo supercomputador deverá estar operacional no início de 2022”, refere uma nota de imprensa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Segundo a mesma nota, o novo supercomputador “resulta de um esforço conjunto e colaborativo cofinanciado pela FCT, pelo Fundo de Apoio à Inovação, o Fundo de Eficiência Energética, os Fundos Estruturais Europeus da Região Norte de Portugal, o Município de Guimarães e a EuroHPC JU, que irão contribuir com 6,95 milhões de euros”.

O contrato de aquisição para o novo supercomputador ‘petascale’ EuroHPC foi assinado entre a European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), a FCT e a Fujitsu, empresa fornecedora da tecnologia.

Este sistema HPC, denominado “Deucalion”, é um supercomputador capaz de executar “10 milhões de biliões de cálculos por segundo”.

“A máquina usará a tecnologia ARM, que se trata do Fujitsu A64FX CPU, usado pelo Fugaku, o supercomputador mais rápido do mundo atualmente”, adianta, sendo que “o ‘Deucalion’ permitirá o desenvolvimento de um contexto único e inovador para aplicar os princípios europeus e mundiais da computação verde”.

Fonte do ministério referiu à Lusa que o primeiro supercomputador entrou em funcionamento em Portugal em 2019 e denomina-se “BOB”.

Citado na nota, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, afirma que se trata “da concretização de um objetivo importante durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia”.

Manuel Heitor destaca ainda que é “um passo em frente para envolver todas as regiões na ampla rede europeia de supercomputação”, permitindo que “as infraestruturas digitais promovam novas fronteiras de conhecimento em várias disciplinas e em direção a um futuro melhor e mais verde”.

Por seu turno, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, realça que “o ‘Deucalion’ será um dos primeiros projetos europeus de supercomputação com um nível reduzido de emissões de carbono, alinhado com o Pacto Ecológico Europeu”.

“Toda a operação deste supercomputador será baseada em fontes de energia renováveis, seja pela produção direta de eletricidade a partir de tecnologias baseadas nas energias solar e eólica numa lógica de autoconsumo, ou combinando-a com sistemas de armazenamento”, salienta o governante.

O diretor científico do MACC, Rui Oliveira, nota que o ‘Deucalion’ “além de ser uma infraestrutura fundamental para muitos domínios da ciência com uma arquitetura híbrida, visa reforçar as competências nacionais de computação avançada, tanto no sistema académico e científico como na indústria”.

A presidente da FCT, Helena Pereira, sustenta que “este novo supercomputador integrará aplicações em diversos domínios, incluindo inteligência artificial, medicina personalizada, criação de medicamentos e materiais, bioengenharia, observação da Terra e combate às alterações climáticas, cidades, territórios e mobilidade”.

Igualmente citado na nota de imprensa, o diretor executivo da EuroHPC JU, Anders Dam Jensen, aponta que “os utilizadores do EuroHPC vão poder beneficiar deste supercomputador mais recente, onde quer que estejam na Europa”.

“Este sistema ajudará a acelerar o diagnóstico e o tratamento de doenças, a melhor antecipar as condições climáticas ou a avançar no conhecimento da matéria. Esse sistema de ponta também apoiará a nossa ambição de tornar a Europa um líder global em HPC”, acrescenta.

Bruxelas contribui com sete ME para novo supercomputador em Portugal

A Comissão Europeia anunciou uma contribuição de sete milhões de euros para a instalação em Portugal do novo supercomputador.

Em comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário explica que esta contribuição da União Europeia (UE) se enquadra numa verba total de 20 milhões de euros para o projeto português - de instalação do supercomputador Deucalion -, suportada pela Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho, iniciativa que junta recursos europeus para comprar e instalar supercomputadores e tecnologias de classe mundial.

“A UE contribuirá com quase sete milhões de euros para o custo do supercomputador [português], que será capaz de executar 10 milhões de biliões de operações por segundo e ficará alojado no Centro de Computação Avançada do Minho”, destaca a instituição.

Segundo a informação divulgada por Bruxelas, este supercomputador “será utilizado para promover a investigação e desenvolvimento de tecnologias eficientes em termos de recursos e energia, descoberta de novas drogas e previsão do tempo”.

Além disso, “também ajudará a desenvolver aplicações industriais em muitos domínios: conceção de medicamentos e materiais, bioengenharia e sistemas energéticos mais ‘amigos’ do clima”, adianta a Comissão Europeia, considerando que o objetivo do investimento é garantir que “a UE está na vanguarda do investimento em infraestruturas de supercomputação da próxima geração”.

Além do projeto português, a iniciativa europeia contribuiu já para a aquisição de outros seis computadores de alto desempenho para centros de computação localizados na Bulgária, República Checa, Finlândia, Itália), Luxemburgo e Eslovénia.

A Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho planeia, ainda este ano, fazer o mesmo com outro supercomputador em Barcelona, Espanha.

Em setembro de 2020, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para permitir um investimento adicional de oito mil milhões de euros na próxima geração de supercomputadores e tecnologias quânticas.