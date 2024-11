Além dos subúrbios de Beirute, o Exército israelita alertou para a evacuação de várias zonas do sul do Líbano, onde tem realizado incursões terrestres desde 01 de outubro contra combatentes do Hezbollah.

A Agência Nacional de Notícias Libanesa informou que aviões de combate israelitas realizaram hoje ataques contra dois edifícios localizados no sul de Beirute, uma zona regulamente bombardeada por Israel desde a escalada do conflito, em 23 de setembro.

Um míssil que destruiu parcialmente um dos dois edifícios de onze andares do distrito de Chiyah era visível em fotos captadas por um fotógrafo da agência France Presse. Os sete pisos superiores do edifício ruíram.

Um aviso lançado por Israel aos residentes para se retirarem dos dois edifícios e zonas próximas precedeu estes ataques, que foi justificado com a presença próxima de “instalações e interesses ligados ao Hezbollah”, segundo o porta-voz do Exército israelita em língua árabe, Avichay Adraee.

Muitas pessoas fugiram para o bairro predominantemente cristão de Ain el-Remmaneh, vizinho de Chiyah, segundo a agência libanesa.

Estes ataques ocorreram após uma primeira vaga de bombardeamentos na manhã de hoje contra três edifícios nos bairros de Hadath e Haret Hreik, também precedidos por avisos de evacuação.

Imagens captadas pela France Presse mostravam espessas nuvens de fumo e poeira após três ataques contra a área conhecida por ser um dos principais bastiões do Hezbollah.

Os ataques de hoje ocorreram um dia depois de Israel ter lançado uma série de intensos bombardeamentos contra zonas do Hezbollah no sul e leste do Líbano, mas também nos subúrbios da capital.

Pela primeira vez, as tropas israelitas entraram na aldeia de Deir Mimas hoje, a cerca de 2,5 quilómetros da fronteira.

“Drones de reconhecimento inimigos” sobrevoavam Deir Mimas, em grande parte deserta, alertando as pessoas “para não saírem de casa”, relatou a agência libanesa.

O Exército israelita tentou avançar em vários locais ao longo da fronteira, nomeadamente na cidade de Khiam, onde o Hezbollah reivindicou hoje numerosos ataques.

O grupo xiita apoiado pelo Irão indicou que atacou as tropas israelitas perto de Kfar Kila com ‘rockets’ e artilharia.

O ritmo dos ataques israelitas acelerou após a saída do enviado norte-americano Amos Hochstein, que visitou Beirute na terça e quarta-feira para tentar alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

Após um ano de trocas de tiros na região transfronteiriça, Israel entrou em guerra aberta contra o Hezbollah em 23 de setembro, lançando uma intensa campanha de bombardeamentos no Líbano.