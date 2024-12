Os sírios continuavam, em setembro, como a principal nacionalidade dos novos requerentes de proteção internacional (14.205), seguidos dos venezuelanos (5.480), afegãos (4.950) e turcos (4.455).

A Alemanha, (18.105), Espanha (12.510), Itália (11.895) e França (11.535) são os países mais procurados pelos refugiados.

De acordo com o serviço estatístico da UE, no terceiro trimestre de 2024, foram dadas 112.335 ordens de expulsão a 27.740 pessoas abandonaram efetivamente o espaço europeu.

Em comparação com o trimestre homólogo, as ordens de expulsão aumentaram 4% e o número de pessoas que regressaram a países terceiros subiu 35%, enquanto na variação em cadeia, as ordens de saída mantiveram-se constantes, mas os saídas avançaram 13%.