Os dados da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) mostram que havia no final de junho mais 7.304 trabalhadores da administração pública do que há um ano e mais 904 do que há três meses.

No entanto, comparando com 31 de dezembro de 2011, o número de funcionários caiu 7,2%, uma redução de 52.465 postos de trabalho.

“Os municípios, com um acréscimo de emprego de 1.200 postos de trabalho, apresentam o maior contributo” para o crescimento do emprego nas carreiras de assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, em consequência do processo de regularização extraordinária de vínculos precários na administração local.

Também a “internalização de trabalhadores de empresas municipais e a contratação de trabalhadores para atividades artísticas, desporto e recreativas durante os meses de verão” e “novos recrutamentos de bombeiros pelos municípios” justificam a evolução.