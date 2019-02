O Brasil registou uma redução de 13% no número de mortes violentas em 2018, tendo sido registados 51.589 assassinatos, segundo um levantamento feito pelo portal de notícias G1, com base nos dados oficiais de cada estado.

No ano de 2017 foram registadas 59.128 mortes violentas, o que equivale a uma redução de 7.539 vítimas num ano.

Apesar da diminuição alcançada no ano passado, o número de vítimas mortais no Brasil continua elevado, resultando em 24,7 mortes por cada 100 mil habitantes.

Estes dados contemplam as vítimas de homicídios dolosos, roubo seguido de homicídio e agressões seguidas de morte.

Os números recolhidos pelo portal G1, mensalmente, não incluem as mortes que decorreram de intervenções policiais.

Apenas três estados do Brasil registaram um aumento no número de crimes violentos: Roraima teve a maior subida, com 345 mortes em 2018, contra 224 em 2017; Tocantins aparece na segunda posição, com 421 casos em 2018 face aos 293 de 2017; e Amapá completa a lista dos três estados com crescimento no número de mortes de 2017 para 2018.

Pernambuco, considerado um dos estados mais violentos do Brasil, foi o que teve a maior redução percentual no número de vítimas de crimes violentos, 4.170 mortes em 2018, contra 5.427 em 2017.

Apesar disso, a taxa de vítimas mortais neste estado brasileiro continua alta, com 43,9 mortes por cada 100 mil habitantes.