As autoridades aumentaram para 41 o número de mortos no acidente de autocarro na madrugada de sábado no interior de Minas Gerais, o mais grave em vias de circulação desde 2007.

A Polícia Civil mineira confirmou a entrada de 41 corpos no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, no Brasil. O autocarro saiu de São Paulo e viajava pela estrada BR-116 com destino ao estado da Bahia quando sofreu o acidente, por volta das quatro da manhã locais deste sábado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou em comunicado que, segundo "informações preliminares", uma grande pedra de granito "possivelmente" soltou-se de um camião que seguia no sentido contrário e atingiu o autocarro. O autocarro sofreu um grande incêndio e um veículo com três ocupantes colidiu contra a parte traseira do camião. O motorista do camião fugiu do local e é considerado "foragido", segundo a Polícia Militar. O suspeito de provocar o acidente estava com a carteira de motorista suspensa há dois anos.