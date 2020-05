De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 2.290 para 2.336, enquanto os infetados com covid-19 passaram de 63.325 para 66.373.

O número total de doentes recuperados aumentou de 21.821 para 23.095.

O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 1.277 mortos e 23.022 infetados pela covid-19.

Na África Ocidental há 416 mortos e 19.566 infeções, enquanto a África Austral contabiliza 225 mortos e regista 11.376 casos, quase todos concentrados num único país, a África do Sul (10.652).

A pandemia afeta 53 dos 55 países e territórios de África, com seis países — África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos, Nigéria e Gana – a concentrarem cerca de metade das infeções pelo novo coronavírus e mais de dois terços das mortes associadas à doença.

O Egito é o país com mais mortos (533), em 9.746 casos, seguindo-se a Argélia, que tem 507 mortos e 5.891 infetados.

A África do Sul tornou-se o terceiro com mais mortos (206), continuando a ser o país do continente com mais casos da covid-19 (10.652).

Marrocos totaliza 188 vítimas mortais e 6.281 casos, a Nigéria tem 150 mortos e 4.641 casos, enquanto o Gana tem 22 mortos e 4.700 infetados.