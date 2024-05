“Algumas das pessoas desaparecidas foram encontradas. De acordo com a identificação da polícia, 67 pessoas morreram”, disse a direção da BNPB ao canal indonésio Metro TV.

Chuvas torrenciais durante várias horas no sábado à noite em seis distritos do oeste da ilha de Sumatra, provocaram inundações repentinas e fluxos de lava fria do Monte Marapi, o vulcão mais ativo da ilha de Sumatra.

A lava fria é a combinação do material vulcânico: cinzas, areia e rocha.