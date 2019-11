Esta será a primeira reunião formal entre os parceiros sociais e o Governo saído das eleições de 06 de outubro, um encontro que contará com presença da nova ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Eis alguns pontos essenciais sobre a evolução do salário mínimo:

Qual o valor e como foi atualizado o salário mínimo?

O salário mínimo nacional foi fixado este ano em 600 euros brutos, um valor acordado entre a maioria dos parceiros em Concertação Social, com exceção da CGTP, no início da legislatura do governo anterior de António Costa.

A remuneração mínima mensal foi assim aumentada em 01 de janeiro de 2016, de 505 euros, para 530 euros, depois para 557 euros a partir de 01 de janeiro de 2017, e para 580 euros a partir de 01 de janeiro de 2018, chegando então aos 600 euros em janeiro do corrente ano.

A trajetória de aumentos nos quatro anos da anterior legislatura, ou seja, entre 2016 e 2019, significou uma valorização nominal do salário mínimo perto dos 19%. Já a valorização real (descontando a inflação) foi próxima de 14%.

Quantos trabalhadores recebem?

O número de trabalhadores a receber o salário mínimo nacional era de 755,9 mil em abril, de acordo com dados do anterior governo com base nas declarações de remunerações à Segurança Social. O número caiu 1,6% face ao mesmo período do ano anterior (menos 12 mil trabalhadores).