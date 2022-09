“Nunca esqueceremos, nunca desistiremos […]. O nosso compromisso de impedir outro ataque aos Estados Unidos não tem fim”, garantiu Joe Biden.

O Presidente foi acompanhado por familiares dos elementos de socorro que estiveram no Pentágono no dia do ataque.

“Temos [para com eles] uma dívida incrível”, vincou.

A cerimónia decorre pouco mais de um ano após Biden ter retirado as tropas norte-americanas do Afeganistão.

No entanto, assegurou que o seu Governo continua a perseguir os responsáveis pelos ataques de 11 de setembro.

Em agosto, Biden anunciou que os EUA mataram Ayman al-Zawahri, líder da Al-Qaeda que ajudou a planear os ataques.