“A política externa é matricial e identitária e defende aquilo que estrategicamente tem que ver com os próprios países”, disse, lembrando que fez campanha “contra o fim do direito de veto dos Estados” e “por uma Europa que seja profundamente europeísta mas não federalista”.

Dizendo não ter ficado “nem surpreendido nem dececionado” com o discurso pronunciado hoje pela candidata no hemiciclo de Estrasburgo, Melo referiu compreender a “preocupação de compromisso” demonstrada pela ainda ministra alemã da Defesa.

“É normal quando se vai a votos e se tem de ter maior apoio politico do que do seu próprio partido apenas”, estimou, encontrando na sua declaração de interesses “outros aspetos vantajosos”, como “a preocupação com os mecanismos da coesão, a Política Agrícola Comum e as questões ambientais”.

O Parlamento Europeu vota hoje, às 18:00 locais (menos uma hora em Lisboa), a nomeação da alemã Ursula von der Leyen, candidata designada pelo Conselho Europeu, para a presidência da Comissão Europeia.

A ministra alemã necessita obter uma maioria absoluta - metade dos eurodeputados mais um, ou seja, 374 – para suceder ao luxemburguês Jean-Claude Juncker na presidência do executivo comunitário.